Соответствующую информацию в эфире канала "Рада" рассказал Федор Вениславский. Также нардеп сообщил, почему появляются данные о предполагаемом нападении на Киев.

К теме В Минобороны рассказали, возможна ли новая атака на Киев

Вениславский рассказал, может ли Россия еще раз попытаться захватить Киев

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассказал, что пока идет война, Россия будет видеть своей главной задачей – уничтожение украинской государственности. Ведь Россия отрицает сам факт существования государства и право на его существование.

Вениславский объяснил, что это еще одно преступление России на уровне военных преступлений.

Достичь этой цели, которую они декларируют в широком медийном пространстве, они могут, если попытаются захватить столицу Украины. Поэтому Киев является для них приоритетной задачей и целью номер один,

– объяснил Вениславский.

Однако объяснил, что не стоит говорить якобы на Киев в ближайшие дни в краткосрочной или даже среднесрочной перспективе обрушится попытка штурма. В частности, потому, что по данным Главного управления разведки в Украине сосредоточено ориентировочно 97 батальонно-тактических групп:

52 – в Донецком оперативном районе;

29 – в Слобожанском Харьковской области;

15 – в Южнобужском.

Нардеп объяснил гибридную информационную войну врага

В районах Черниговской, Киевской, Житомирской областей врага пока нет – ни сил, ни средств, что попытаться атаковать Киев,

– заверил народный депутат.

Добавил, что командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский, командовавший обороной Киева, построил сильную линию обороны и даже если гипотетически представить, что через несколько недель враг захочет наступать на Киев, то он точно не сможет продвинуться даже на расстояние, которое нужно для артиллерии.

Федор Вениславский пояснил, что информация в СМИ о предполагаемом нападении на Киев – составляющая гибридной информационной войны. Ведь Россия заинтересована в дестабилизации и панике в Украине.

Кратко о последних заявлениях по нападению на Киев

В Минобороны Украины 28 мая рассказали, что нет информации, что Россия совершит еще одно наступление на Киев в ближайшие дни. Конечно, угроза вторжения на столицу и другие области до сих пор есть.

Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, что для России самым простым и быстрым способом установить контроль над Украиной является захват Киева. Потому город под постоянной угрозой.

Следует вспомнить, что враг регулярно плещется ракетами по столице. В КГГА также объяснили, что больше мин до сих пор в районе Пущи-Водицы, возле Виноградаря, в районе Святошинского лесопаркового хозяйства, а также на автомобильных дорогах в направлении Житомира и Вышгорода. Подробнее читайте здесь .

Смотрите также – издание "Медуза" объяснило, что в Кремле снова заговорили о штурме Киева: видео