Відповідну інформацію в ефірі каналу "Рада" розповів Федір Веніславський. Також нардеп повідомив, чому з'являються дані про ймовірний напад на Київ.

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Веніславський розповів, чи може Росія ще раз спробувати захопити Київ

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки розповів, що поки триває війна, то Росія бачитиме своїм головним завданням – знищення української державності. Адже Росія заперечує сам факт існування держави Україна та право на її існування.

Веніславський пояснив, що це ще один злочин Росії на рівні з воєнними злочинами.

Досягнути цієї мети, яку вони декларують в широкому медійному просторі, вони можуть, якщо спробують захопити столицю України. Тому Київ є для них пріоритетним завдання та ціллю номер один,

– пояснив Веніславський.

Проте пояснив, що не варто говорити нібито на Київ найближчими днями в короткостроковій або навіть середньостроковій перспективі обрушитись спроба штурму. Зокрема тому, що за даними Головного управління розвідки зосереджено орієнтовно 97 батальйонно-тактичних груп:

52 – у донецькому оперативному районі;

29 – у Слобожанському на Харківщині;

15 – на Південнобузькому.

Нардеп пояснив гібридну інформаційну війну ворога

У районах Чернігівської, Київської, Житомирської областей ворога наразі немає – ні сил, ні засобів, що спробувати атакувати Київ,

– запевнив народний депутат.

Додав, що командувач Сухопутних військ генерал Олександр Сирський, який командував обороною Києва, побудував сильну лінію оборони і навіть якщо гіпотетично уявити, що за декілька тижнів ворог захоче наступати на Київ, то він точно не зможе просунутись навіть на відстань, яка потрібна для артилерії.

Федір Веніславський пояснив, що інформація у ЗМІ про ймовірний напад на Київ – складова гібридної інформаційної війни. Адже Росія зацікавлена у дестабілізації та паніці в Україні.

Коротко про останні заяви щодо нападу на Київ

У Міноборони України 28 травня розповіли, що немає інформації, що Росія здійснить ще один наступ на Київ найближчими днями. Звісно ж, загроза вторгнення на столицю та інші області досі є.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, що для Росії найпростішим і найшвидшим способом встановити контроль над Україною є захоплення Києва. Тому Київ під постійною загрозою.

Варто пригадати, що ворог регулярно гатить ракетами по столиці. У КМДА також пояснили, що найбільше мін досі у районі Пущі-Водиці, біля Виноградаря, у районі Святошинського лісопаркового господарства, а також на автомобільних дорогах у напрямку Житомира та Вишгорода. Детальніше читайте тут.

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