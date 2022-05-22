Під час активних бойових дій біля Києва деякі території замінували. Міни розкидали російські окупанти, а також Збройні Сили України для оборони столиці.
Цікаво День вишиванки у Києві в умовах війни: барвистий фоторепортаж
Унаслідок застосування авіації та артилерії противника залишились вибухонебезпечні предмети, які не розірвались: снаряди, авіаційні бомби, міни,
– розповіли у КМВА.
Де залишилося найбільше мін
- у районі Пущі-Водиці,
- біля Виноградаря,
- у районі Святошинського лісопаркового господарства,
- на автомобільних дорогах у напрямку Житомира та Вишгорода.
Які сквери та парки краще не відвідувати
- Дарницький район: сквери "Привокзальний", "Григоренка";
- Дніпровський район: парк вздовж вулиці Малишка та парк Попудренка;
- Солом'янський район: південно-західну частину парку Захисників України;
- Деснянський район: парки "Кіото", "Деснянський", "Муромець", імені Шухевича, парк з водними об'єктами вздовж проспекту Шухевича;
- Голосіївський район: лісопарк вздовж вулиці Кайсарова;
- Шевченківський район: сквери "Мюнхенський", Довнар-Запольського, на Подільському узвозі, парки "Нивки", "Бабин Яр", "Сирецький Гай", Повітрофлотський шляхопровід, парк на схилах Смородинського узвозу;
- Святошинський район: парки "Юність", імені Феодори Пушиної, бульвар Академіка Вернадського, сквер на розі проспекту Перемоги та вулиці Чорнобильської;
- Оболонський район: сквери на розі проспекту Оболонського та вулиці Тимошенка, імені Архипенка, на Мінській площі, а також на розі проспекту Мінського та вулиці Кондратюка;
- Подільський район: сквери та Петрівці та проспекті Правди, парк "Кинь-Грусть".
Наразі фахівці продовжують виявляти вибухонебезпечні предмети у парках столиці. Саме тому містян просять не наближатись до фортифікаційних споруд та їх залишків у вище перерахованих парках та скверах.
Зауважимо, у Києві заборонено заїжджати автомобілями на територію лісогосподарств. Винятками є ті ситуації, коли транспорті засоби використовують для лісогосподарської мети.
Дивіться потужне відео, як рятувальники знищують боєприпаси на Київщині:
До теми дивіться відео про те, як росіяни стріляють по Україні з усіх видів зброї: