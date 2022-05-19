День вишиванки щороку відзначають у третій четвер травня. Як цьогоріч під час війни люди столиці одягли вишиванки в Києві, дивіться у фоторепортажі 24 каналу.

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Київ відзначив День вишиванки

День вишиванки Україна та столиця у 2022 році відзначають 19 травня – на 85 день війни, яку Росія почала проти України. Громадяни одягли різноманітні вишиванки та пригадали, яким колоритним є традиційний український одяг.

Українці вдягли вишиванку з традиційним орнаментом / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Люди в столиці розуміють значення вишиванки як символу українського народу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Кияни вдягають вишиванки на вулиці столиці з вірою в нашу перемогу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Свідомі дорослі українці одягнули вишиванку, яка тепер є духовною бронею українця / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Варто пригадати, що Володимир Зеленський, який перебуває в столиці України, привітав українців з Днем вишиванки.

Президент України опублікував відео, в якому пригадав, що вишиванка – наш священний оберіг на цій війні.

Важливо Наш священний оберіг на цій війні, – Зеленський привітав українців з Днем вишиванки

До речі, ексклюзивну вишиванку кольору мілітарі президенту створив бренд Etnodim. У них на сайті вона з орнаментом дубового листя, натомість у Володимира Зеленського – ексклюзивний виріб, оздоблений тризубом.

Українці в Києві також одягнули різноманітні вишиванки – від поширеного червоно-чорного орнаменту й до розкішних вишитих квітів різних кольорів.



Українки одягнули вишиванки з квітковим орнаментом / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Здавна на вишиванках українців були квіти – маки, чорнобривці, хміль / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Українці одягнули вишиті сорочки у День вишиванки / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Українці в час війни одягли вишиванки / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Жителі Києві відзначили День вишиванки / Фото Валентини Поліщук, 24 канал





Громадяни України продовжують носити вишиванки / Фото Валентини Поліщук, 24 канал





Українські чоловіки вдягли червоно-чорні вишиванки, як і наш прапор національно-визвольної боротьби / Фото Валентини Поліщук, 24 канал





Жінки у Києві навіть вдягнули традиційні горботки / Фото Валентини Поліщук, 24 канал





Українські жінки та чоловіки танцювали на День вишиванки / Фото Валентини Поліщук, 24 канал





Українську горботку дівчата вдягнули з поясом / Фото Валентини Поліщук, 24 канал





На вулиці вийшли й чоловіки у традиційних вишитих сорочках / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Коротко про День вишиванки 2022 року

Свято відзначають вже 16 років, адже започаткувала його ще у 2006 році Леся Воронюк. Коментуючи свято, вона подякувала захисникам Маріуполя за життєвий приклад боротьби та любові та Збройним Силам України і всім, хто боронить нашу державу на своїх фронтах, за можливість одягнути сьогодні вишиту сорочку в українській Україні.

У День вишиванки Україну зі святом привітали зірки. MamaRika, Монатік, Лілія Ребрик, Наталка Карпа та багато інших знаменитостей опублікували фото у вишитій сорочці та написали, що Україна обов'язково переможе у війні, яку почала проти нас Росія.

У цей день боєць Черкаської тероборони придумав першу у світі військову вишиванку. Вона цікаво поєднується із бойовою сорочкою ЗСУ.

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