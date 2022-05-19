Окрім короткого звернення, президент опублікував тематичний ролик у соцмережах. Про це повідомляє 24 канал.
Цікаво Вперше без чоловіка: Олена Зеленська щемливо привітала з Днем вишиванки
Привітання від президента
У своєму зверненні глава держави був небагатослівним. Він вирішив лаконічно привітати українців зі святом.
Сильна, незламна, смілива і вільна – з Днем вишиванки, Україно,
– так привітав українців у зверненні президент.
Крім того, на сторінках президента у соцмережах з'явилося тематичне відео до свята. Щоправда, із кадрами нашої нової реальності – війни. Однак вишиванка – і зараз наш оберіг.
Символічно, що відеоряд супроводжує пісня на вірш Дмитра Павличка "Два кольори мої".
Привітання з Днем вишиванки від президента: дивіться відео
Привітання від першої леді
Напередодні перша леді Олена Зеленська також привітала українців зі святом. До слова, вперше президентське подружжя привітало з Днем вишиванки порізно, адже минулі роки вони публікували спільні фото у вишиванках.
Перша леді у своєму привітанні не оминула теми війни і наголосила, що тепер твердження про те, що у вишиванках – код нашої нації, ми розуміємо надзвичайно гостро.
Можливо, вперше ми так гостро відчуваємо сенс відомого вислову про "вишитий код нації". Вперше це стало настільки особистим і гострим. Вперше це про наші страшні втрати й про обов'язкову перемогу над ворогом і горем. З Днем вишиванки, друзі,
– щемливо привітала перша леді України.
Привітання Володимира Зеленського з Днем вишиванки: дивіться відео