Автор нестандартної вишиванки, який є фахівцем з мистецтвознавства, звернувся до творчої майстерні Олександри Теліженко. Разом вони створили таку цікаву сорочину.

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Як виглядає перша у світі бойова вишиванка

Автор ідеї разом з побратимами приміряв нову вишиванку. Вона чудово поєднується із бойовою сорочкою Збройних Сил України. Тепер, жартують хлопці, Черкаси стали центром військової моди. І важко з ними не погодитися!

Спільною співпрацею бійців тероборони і митців створили стильну, колоритну та сучасну вишивку, яку можна носити на бойовій сорочці ЗСУ. Першими моделями, безумовно, стали автори ідеї. Останні запевняють, що аналогів такій вишиванці не існує. Тож, Черкаси стали центром військової моди, – пишуть військові.

Бойові вишиванки із Черкас / Фото 118 окрема бригада територіальної оборони

Сьогодні святкуємо День вишиванки

19 травня традиційно відзначають День вишиванки. З роками все більше українців одягають у цей день один із важливих символів народу.

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський привітав усіх українців із цим важливим святом. Він опублікував спеціальне відео до цього дня і заявив, що вишиванка – один з наших оберегів.

Перша леді Олена Зеленська підкреслила, що з війною це свято набуло нового щемливого змісту. Що б не було, Україна обов’язково переможе російських окупантів.

Можливо, вперше ми так гостро відчуваємо сенс відомого вислову про "вишитий код нації". Вперше це стало настільки особистим і гострим. Вперше це про наші страшні втрати й про обов’язкову перемогу над ворогом і горем, – сказала Олена Зеленська.

Мер Києва Віталій Кличко влучно підкреслив, що зараз вишиванка – це не просто український символ. А справжній маніфест, який демонструє нескореність, боротьбу, гордість за народ та всю країну!

Важливо – Як президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем вишиванки: дивіться відео