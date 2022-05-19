Автор нестандартной вышиванки, который является специалистом по искусствоведению, обратился в творческую мастерскую Александру Телиженко. Вместе они создали такую интересную рубашку.

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Как выглядит первая в мире боевая вышиванка

Автор идеи вместе с собратьями примерил новую вышиванку. Она отлично сочетается с боевой рубашкой Вооруженных Сил Украины. Теперь, шутят ребята, Черкассы стали центром военной моды. И тяжело с ними не согласиться!

Совместным сотрудничеством бойцов терробороны и художников создали стильную, колоритную и современную вышивку, которую можно носить на боевой рубашке ВСУ. Первыми моделями, непременно, стали авторы идеи. Последние уверяют, что аналогов такой вышиванке не существует. Итак, Черкассы стали центром военной моды,

– пишут военные.

Боевые вышиванки из Черкасс / Фото 118 Отдельная бригада территориальной обороны.

Сегодня празднуем День вышиванки

19 мая традиционно отмечают День вышиванки. С годами все больше украинцев в этот день одевают один из важных символов народа.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех украинских с этим важным праздником. Он опубликовал специальное видео по сей день и заявил, что вышиванка – один из наших оберегов.

Первая леди Елена Зеленская подчеркнула, что с войной этот праздник приобрел новое щемящее содержание. Что бы ни было, Украина обязательно победит российских оккупантов.

Возможно, впервые мы так остро ощущаем смысл известного изречения о "вышитом коде нации". Впервые это стало столь личным и острым. Впервые это о наших страшных потерях и об обязательной победе над врагом и горем,

– сказала Елена Зеленская.

Мэр Киева Виталий Кличко метко подчеркнул, что сейчас вышиванка – это не просто украинский символ. А настоящий манифест, демонстрирующий непокорность, борьбу, гордость за народ и всю страну!

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