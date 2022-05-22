Во время активных боевых действий возле Киева некоторые территории заминировали. Мины разбросали российские оккупанты, а также Вооруженные Силы Украины для обороны столицы.
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В результате применения авиации и артиллерии противника остались неразорвавшиеся взрывоопасные предметы: снаряды, авиационные бомбы, мины,
– рассказали в КГВА.
Где осталось больше всего мин
- в районе Пущи-Водицы,
- возле Виноградаря,
- в районе Святошинского лесопаркового хозяйства,
- на автомобильных дорогах в направлении Житомира и Вышгорода.
Какие скверы и парки лучше не посещать
- Дарницкий район: скверы "Привокзальный", "Григоренко";
- Днепровский район: парк вдоль улицы Малышко и парк Попудренко;
- Соломенский район: юго-западная часть парка Защитников Украины;
- Деснянский район: парки "Киото", "Деснянский", "Муромец", имени Шухевича, парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича;
- Голосеевский район: лесопарк вдоль улицы Кайсаровой;
- Шевченковский район: скверы "Мюнхенский", Довнар-Запольского, на Подольском спуске, парки "Нивки", "Бабий Яр", "Сырецкий Гай", Воздухофлотский путепровод, парк на склонах Смородинского спуска;
- Святошинский район: парки "Юность" имени Феодоры Пушиной, бульвар Академика Вернадского, сквер на углу проспекта Победы и улицы Чернобыльской;
- Оболонский район: скверы на углу проспекта Оболонского и улицы Тимошенко, имени Архипенко, на Минской площади, а также на углу проспекта Минского и улицы Кондратюка;
- Подольский район: скверы на Петровке и проспекте Правды, парк "Кинь-Грусть".
Специалисты продолжают обнаруживать взрывоопасные предметы в парках столицы. Именно поэтому граждан просят не приближаться к фортификационным сооружениям и их остаткам в вышеперечисленных парках и скверах.
Заметим, что в Киеве запрещено заезжать автомобилями на территорию лесохозяйств. Исключением являются те ситуации, когда транспортные средства используют для лесохозяйственной цели.
Смотрите мощное видео, как спасатели уничтожают боеприпасы в Киевской области:
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