Інформацію щодо наслідків уточнюють

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Кількість постраждалих внаслідок атаки уточнюють

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Сьогодні зранку російські війська знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. З‘ясовуємо наслідки. Попередньо, на жаль, є постраждалі,

– повідомив Сєнкевич.

За минулу добу постраждали понад 30 людей

Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила, що лише за минулу добу 32 мешканців області зазнали поранень. Дітей серед них, на щастя, немає.

Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 32 громадян. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу,

– повідомила Замазєєва.

Станом на 29 травня в лікарнях Миколаївської області перебувають 258 людей, які зазнали травм унаслідок російських обстрілів. Ще 58 осіб отримали амбулаторну допомогу.

Попередній обстріл Миколаєва

Російські окупанти 28 травня обстріляли житлові райони Миколаєва. Загарбники обстрілювали місто реактивними системами залпового вогню. Ворожі снаряди розірвалися у дворах двох будинків.

Унаслідок атаки загинула двірниця, яка якраз працювала на вулиці. Жінка, на жаль, померла на місці.

Також унаслідок удару постраждали 7 людей, серед яких батько з сином. Вони під час атаки вони розвантажували баклажки з водою. Через обстріл батьку відірвало руку, а сину перебило кисть. Жителі будинку затягнули постраждалих у під'їзд, бо обстріл тривав.

Двоє постраждалих зараз перебувають у лікарні у важкому стані.

У будинках повибивало вікна та двері, балкони – зруйновані. Місцеві прибирають уламки. Щонайменше 8 багатоповерхівок зазнали пошкоджень.

Комунальники увечері того ж дня зачистили територію від великогабаритних пошкоджень, вивезли сміття, роздали людям плівку й організували підвіз питної води.

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