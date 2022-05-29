Все через регулярні обстріли з боку російських загарбників. Як розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, щонайменше 2 людини загинуло.

Важливо Тактичний успіх у Сєвєродонецьку не несе Росії вигоди, а потрібен для показу "перемоги", – ISW

Крім того, є багато поранених, зруйновано приблизно 60 будинків.

Під час безперервних обстрілів не завжди швидко вдається дістатися місць нових руйнувань і перевірити їх на наявність або відсутність жертв. Тому, спираючись на щоденно зростаючу кількість пошкодженого житла, загиблих може бути більше,

– зазначив Гайдай.

Яка ситуація на Луганщині

За словами Гайдая, ситуація вкрай загострена. Так, 28 травня в Лисичанську російський снаряд влучив в багатоповерхівку. Дівчина загинула на місці, чотирьох місцевих жителів госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

"Це була тяжка доба для міста – авіаударом зруйновано кінотеатр "Дружба", зазнали пошкоджень 22 будинки. В Сєвєродонецьку обстановка ще важча – ворог веде штурм. Бої тривають і дотепер.

Бої за Сєвєродонецьк тривають

За даними генерального штабу Збройних Сил України, російські окупанти за підтримки артилерії намагаються і далі вести штурмові дії у районі міста Сєвєродонецька. Бойові дії ще тривають. Гайдай напередодні повідомив, що російські окупанти більше не просуваються у Сєвєродонецьку, що на Луганщині. Ба більше, місто перебуває під українським прапором.

Чому росіянам важливо захопити Сєвєродонецьк

Як пояснив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, на це є декілька причин, зокрема:

це великий вузол української оборони. Тож його ліквідація зіграє лише на руку російській армії;

це одне з крайніх міст в Луганській області. Тож після них можна буде вийти на кордони Луганської та Донецької областей. Таким чином виконати одне з "підзавдань" російської армії – захоплення усієї Донеччини та Луганщини.

Щоправда, територія Донецької області ще досить велика. І якщо окупанти й надалі продовжать просуватися такими темпами, коли на одне місто витрачають півтора місяця, то можливостей захопити Донбас у них не так і багато. Адже, за даними Арестовича, під час захоплення Попасної російська армія втратила від 60% до 80% особового складу та техніки, які відправили на захоплення міста. Для окупантів захоплення Сєвєродонецька стане другим великим успіхом після захоплення Маріуполя.