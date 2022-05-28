Відповідну інформацію повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Про це він розповів 28 травня у ефірі литовського марафону на підтримку України.

Зауважте Це обласний центр, буде хоч якась "перемога", – Гайдай про те, чому ворог б'є по Сєвєродонецьку

Сєвєродонецьк під українським прапором

Обстріли не вщухають, найгарячіше – в Сєвєродонецьку. Місто під українським прапором,

– розповів Сергій Гайдай.

Також очільник обласної військової адміністрації пояснив, що російські окупанти досі контролюють територію готелю "Мир". Проте далі вороги не просунулися та мають значні втрати.

"Тривають бої в селах на підступах до Сєвєродонецька", – пояснив Гайдай.

Посадовець також розповів, що ворог продовжує обстрілювати всю Луганщину, а Сєвєродонецьк фактично намагається стерти з лиця землі.

Зауважте Жодна зі сторін не просувається вперед, – радник міністра внутрішніх справ

Додав, що наступний тиждень в регіоні буде важким, адже окупанти не залишають спроб захопити Луганщину, проте наша армія дає гідну відсіч і стоятиме до кінця. Сергій Гайдай пояснив, що нашим Збройним Силам для боротьби з ворогом потрібна далекобійна артилерія, безпілотні комплекси, засоби для боротьби з ворожими дронами.

Окупанти зайшли у готель "Мир" 26 травня

Ворожа диверсійно-розвідувальна група зайшла в готель у Сєвєродонецьку ще 26 травня. Тоді керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька пояснював, що вороги не увірвались у місто.

Сьогодні протягом дня (мовиться про 26 травня – 24 канал) її намагались звідти вибити. Там досить запекла ситуація, але ми встояли,

– пояснив Олександр Стрюк.

Тоді окупанти продовжували гатити по місту з з артилерії. Олександр Стрюк резюмував: "Досить гаряче, але місто тримається".

У цей же день посадовець пояснював, що ворог продовжував обстріли траси Бахмут – Лисичанськ. Попри це, нею продовжували евакуювати людей.

Станом на ранок 28 травня російські окупанти не просувались, а й далі сиділи в готелі "Мир" на околиці Сєвєродонецька. Тоді Сергій Гайдай розповідав, що окупанти просунутись не можуть та зазнають втрат.

Попри це, Росія продовжувала гатити по місту з усього можливого озброєння.

Російська армія просто знищує місто, обстрілює з усіх типів озброєння, які тільки є: танками, артилерією, мінометами, системою залпового вогню, авіаудари завдає,

– розповів Гайдай.

Додав, що у Сєвєродонецьку склалася серйозна ситуація внаслідок ворожих обстрілів. За його словами, складно знайти якусь перерву, щоб була тиша для розв'язання гуманітарних питань.

Також Сергій Гайдай пояснив, що вороги застосовують таку тактику – декілька годин завдають артилерійських обстрілів, а після цього намагаються просувати. Однак ЗСУ стримують росіян.