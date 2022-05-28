Російські окупанти не полишають спроб захопити Донецьку та Луганську області цілком. Ворог не практично не припиняє обстрілів та наступальних дій.
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Ситуація на лінії зіткнення
На Сході тривають гарячі бої українських героїв з російськими загарбниками. Наші воїни тримають оборону та завдають ворогу нових втрат.
Російські окупанти не полишають спроб захопити Донецьку та Луганську області цілком. Ворог не практично не припиняє обстрілів та наступальних дій.
Читайте також Літак окупантів запустив 6 ракет по прикордонню Сумщини