Російські окупанти не полишають спроб захопити Донецьку та Луганську області цілком. Ворог не практично не припиняє обстрілів та наступальних дій.

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Ситуація на лінії зіткнення