Российские кафиры не оставляют попыток захватить Донецкую и Луганскую области полностью. Враг не практически не прекращает обстрелы и наступательные действия.

Читайте также Самолет кафиров запустил 6 ракет по приграничье Сумщины

Ситуация на линии столкновения