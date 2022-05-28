Росіяни поливають Сєвєродонецьк з усіх типів озброєння

Про ситуацію у Сєвєродонецьку зранку 28 травня в ефірі каналу "Рада" розповів глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє 24 канал.

Це важливо Якщо окупанти думають, що Лиман і Сєвєродонецьк будуть їхніми – вони помиляються, – Зеленський

Він повідомив, що обстріли у Сєвєродонецьку тривають достатньо тривалий час. При цьому Росія використовує усі можливі типи озброєння.

Російська армія просто знищує місто, обстрілює з усіх типів озброєння, які тільки є: танками, артилерією, мінометами, системою залпового вогню, авіаудари завдає,

– розповів Гайдай.

Очільник Луганської ОВА наголосив, що у Сєвєродонецьку серйозна ситуація в контексті ворожих обстрілів. За його словами, складно знайти якусь перерву, щоб була тиша для розв'язання гуманітарних питань.

Окупанти зайшли на околицю Сєвєродонецька

За словаи Гайдая, збройні сили Росії зайшли на околицю Сєвєродонецька. Йдеться про готель "Мир", про що стало відомо 26 травня.

Глава Луганської ОВА заявив, що там окупанти мають величезні втрати, але українським захисникам поки що не вдалося вибити їх. Також Гайдай повідомив, що війська агресора не можуть просунутися далі, але все одно здійснюють спроби.

До теми Ворог хоче зробити подвійне оточення, – у МВС попередили про нову загрозу

Він розповів про тактику ворога, яку той не змінює. Зокрема, війська агресора декілька годин завдають артилерійських обстрілів, після чого намагаються просувати. Та ЗСУ стримують росіян.

Окрім того, Гайдай вкотре наголосив, що Сєвєродонецьк не "відрізаний".

Яка ситуація у Сєвєродонецьку та на Донбасі

Дізнайтесь більше – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео