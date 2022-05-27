Зокрема 26 травня Збройні Сили України "перервали" спробу окупанті знищити шлях до населеного пункту. Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.
До теми Загроза оточення достатньо висока, – Веніславський назвав складні напрямки
Водночас з боку Попасної ворог зосередив всю свою боєздатну техніку. Втім, там окупанти зазнають значних втрат серед своїх "елітних" військ, як повідомив Андрусів.
Щодо потенційного оточення – така загроза залишається, але цього ще не відбулось,
– додав він.
Радник очільника МВС України наголосив, що у Сєвєродонецьку ситуація залишається контрольованою. Він підтвердив, що ворог проривається всередину міста, але їм цього не вдається.
"Крім того, є загроза, що ворог спробує паралельно оточити Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Водночас вони спробують прорватись на оточення Краматорська та Слов'янська, зробити подвійне оточення", – зазначив Віктор Андрусів.
Він запевнив, що попри те, що ситуація у Сєвєродонецьку справді складна, Збройні Сили України її тримають. Наших сил вистачає, аби дати відсіч ворогу.
Віктор Андрусів про ситуацію на фронті: дивіться відео
Головні новини з Сєвєродонецька: коротко
- Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович 24 травня пояснив, що перед російськими окупантами Кремль поставив ціль – захопити Сєвєродонецьк. Міська агломерація Сєвєродонецьк – Лисичанськ – єдина з великих міст Луганщини, яка перебуває під контролем України. Решта території – майже повністю окупована ворогом.
- Олексій Арестович також повідомив, що там існує загроза другого Маріуполя.
- Вже 25 травня окупанти цинічно атакували місто. Зокрема росіяни вдарили по скупченню людей в Сєвєродонецьку. Тоді внаслідок обстрілу загинули 6 людей, ще 8 – отримали поранення.
- Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни оприлюднив свіжу оцінку наступальних планів Росії у війні проти України. Згідно з нею, ворог хоче "відрізати" Луганську область, а також може прискорено розпочати битву за Сєвєродонецьк. Все для того, щоб "відрізати" наземне сполучення Збройних Сил України на північному заході та північному сході від міста.