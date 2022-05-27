В частности, 26 мая Вооруженные Силы Украины "прервали" попытку оккупанту уничтожить путь в населенный пункт. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусов.
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В то же время, со стороны Попасной враг сосредоточил всю свою боеспособную технику. Впрочем, там кафиры терпят значительные потери среди своих "элитных" войск, как сообщил Андрусов.
Что касается потенциального окружения – такая угроза остается, но этого еще не произошло,
– добавил он.
Советник главы МВД Украины подчеркнул, что в Северодонецке ситуация остается контролируемой. Он подтвердил, что враг прорывается внутрь города, но им это не удается.
"Кроме того, есть угроза, что враг попытается параллельно окружить Лисичанск и Северодонецк. В то же время они попытаются прорваться на окружение Краматорска и Славянска, сделать двойное окружение", – отметил Виктор Андрусов.
Он заверил, что, несмотря на то, что ситуация в Северодонецке действительно сложная, Вооруженные Силы Украины ее держат. Наших сил хватает, чтобы дать отпор врагу.
Виктор Андрусов о ситуации на фронте: смотрите видео
Главные новости из Северодонецка: коротко
- Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович 24 мая объяснил, что перед российскими оккупантами Кремль поставил цель – захватить Северодонецк . Городская агломерация Северодонецк – Лисичанск – единственный из крупных городов Луганщины, находящийся под контролем Украины. Остальные территории – почти полностью оккупированы врагом.
- Алексей Арестович также сообщил, что существует угроза второго Мариуполя.
- Уже 25 мая кафиры цинично атаковали город. В частности россияне ударили по скоплению людей в Северодонецке. Тогда в результате обстрела погибли 6 человек, еще 8 получили ранения.
- Напомним, что американский Институт изучения войны обнародовал свежую оценку наступательных планов России в войне против Украины. Согласно ему, враг хочет "отрезать" Луганскую область, а также может ускоренно начать битву за Северодонецк . Все для того, чтобы "отрезать" наземное сообщение Вооруженных Сил Украины на северо-западе и северо-востоке от города.