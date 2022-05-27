Об этом в эфире 24 канала сказал депутат и член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский сказал, что на Донецком оперативном регионе сложность ситуации обусловлена тем, что враг стянул туда 52 батальонных тактических группы. Кроме этого, у кафиров есть резервы.

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"Они сняли технику с баз хранения. Она хоть и устарела, но все равно бронированная техника и артиллерийские системы, которые используют, чтобы поражать скопления наших военных. И возле Северодонецка и Лисичанской угрозы достаточно существенная, потому что враг взял наших защитников в полукольцо. И вероятность оцепления сейчас достаточно высока», – пояснил Вениславский.

Рассматривают разные варианты развития событий

Депутат подчеркнул, что особенно сложно у Северодонецка, потому что россияне разрушают мосты между ним и Лисичанском, чтобы усложнить и поставки вооружения и резервов. Также хотят сделать невозможным отступление наших Вооруженных Сил. Вениславский отметил, что сейчас военное командование рассматривает разные варианты развития событий, но говорить, что в ближайшие дни ситуация изменится в нашу пользу, не можем.

Важно . Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что некорректно использовать термин "отступление", поскольку говорится о маневровой обороне .

Ситуация действительно сложная, потому сейчас делают все для того, чтобы максимально спасти жизнь военных. И тогда будем решать что-нибудь, когда ситуация будет понятнее. Допускаю, что ВСУ придется отступить на другие рубежи, чтобы сделать невозможным окружение группировки, которую защищает Северодонецк,

– отметил Вениславский.

Почему ситуация обостряется

По словам нардепа, ситуация на фронте коррелируется с недостаточностью тяжелого вооружения у Украины, которое она просит фактически за последние два месяца. Речь идет о бронированных машинах, артиллерии и реактивных системах залпового огня.

"Они поступают, но не так быстро, как бы нам этого хотелось. Часть вооружения, которое мы получили, уже выполняет боевые задания, но этого, к сожалению, не всегда достаточно, чтобы эффективно противостоять врагу, объективно сейчас превосходящему", – рассказал Вениславский.

Он добавил, что по напряженности на фронтах первое место занимают Донецкая и Луганская области. Враг пытается захватить их административные границы. На втором – Слобожанское оперативное направление. Примерно там есть 29 батальонных тактических групп.

Обратите внимание – Вениславский о ходе боевых действий: смотрите видео