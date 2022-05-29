Все из-за регулярных обстрелов со стороны российских захватчиков. Как рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, по меньшей мере 2 человека погибли.
Важно Тактический успех в Северодонецке не несет выгоды России, а нужен для показа "победы", – ISW
Кроме того, есть много раненых, разрушены около 60 домов.
Во время непрерывных обстрелов не всегда быстро удается добраться до мест новых разрушений и проверить их на наличие или отсутствие жертв. Поэтому, опираясь на ежедневно растущее количество поврежденного жилья, погибших может быть больше,
– отметил Гайдай.
Какая ситуация в Луганской области
По словам Гайдая, ситуация очень обострена. Так, 28 мая в Лисичанске российский снаряд попал в многоэтажку. Девушка погибла на месте, четырех местных жителей госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
"Это было тяжелое время для города - авиаударом разрушен кинотеатр "Дружба", получили повреждения 22 дома. В Северодонецке обстановка еще более тяжелая - враг ведет штурм. Бои продолжаются и поныне.
Бои за Северодонецк продолжаются
По данным генерального штаба Вооруженных Сил Украины, российские кафиры при поддержке артиллерии пытаются и дальше вести штурмовые действия в районе города Северодонецка. Боевые действия еще продолжаются. Гайдай накануне сообщил, что российские кафиры больше не продвигаются в Северодонецке , что в Луганской области. Более того, город находится под украинским флагом.
Почему россиянам важно захватить Северодонецк
Как пояснил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, на это есть несколько причин, в частности:
- это большой узел украинской обороны. Поэтому его ликвидация сыграет только на руку русской армии;
- это один из крайних городов Луганской области. После них можно будет выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Таким образом, выполнить одно из "подзаданий" российской армии – захват всей Донбасса и Луганщины.
Правда, территория Донецкой области еще достаточно велика. И если кафиры и дальше продолжат продвигаться такими темпами, когда на один город тратят полтора месяца, то возможностей захватить Донбасс у них не так и много. Ведь, по данным Арестовича, во время захвата Попасной российская армия потеряла от 60% до 80% личного состава и техники, отправившихся на захват города. Для кафиров захвата Северодонецка станет вторым большим успехом после захвата Мариуполя.