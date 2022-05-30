Російські загарбники гатили по одному з житлових районів Миколаєва. Наразі відомо, що ворожі снаряди пошкодили аж 21 приватний будинок. Переважно були вибиті вікна та покрівля. Але в деяких будівлях пошкоджені зовнішні стіни.

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Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги

На щастя, ніхто не загинув. Станом на 14:00 відомо про одного пораненого внаслідок ворожого обстрілу.

О 12:40 міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про загрозу артилерійського обстрілу. Вона завершилася о 15:11. Також в місті була повітряна тривога: вона тривала з 14:16 по 14:48.

Сєнкевич закликає місцевих мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та загрози артилерійського обстрілу. У таких випадках варто негайно йти в укриття, адже російські загарбники без жодних сумнівів стріляють по житлових районах міста. Якщо ви не встигли покинути квартиру, то варто дотримуватися правила "двох стін". Це може врятувати вам життя!

Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва

Вранці 30 травня росіяни знову гатили по Миколаєву / Фото з телеграму Олександра Сєнкевича

Окупанти регулярно обстрілюють Миколаїв

Миколаїв перебуває в досяжності ворожих реактивних систем залпового вогню, тому російські окупанти регулярно гатять снаряди по місту. Вони хочуть посіяти паніку та знизити моральний дух українських громадян.

До прикладу, 28 травня росіяни також гатили вранці по одному з житлових районів Миколаєва. Тоді зазнали поранень аж семеро людей – двоє з них перебували у важкому стані. Також загинула працівниця місцевого комунального підприємства.

Під час обстрілу батько з сином розвантажували пляшки з водою у своєму дворі: татові відірвало руку, а сину потрапили уламки в кисть. На щастя, місцеві мешканці затягнули обох до під’їзду, бо обстріл продовжувався.

Вранці 29 травня російські вбивці знову обстрілювали Миколаїв. Двоє людей постраждало, ще один чоловік – загинув. В цей момент він просто йшов по воду, але поблизу нього впав ворожий боєприпас.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив, що у Миколаєві готові до будь-якого розвитку подій. Але, за його словами, раптовий штурм міста зараз неможливий. Українські військові ретельно бачать, чим займаються російські окупанти.

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