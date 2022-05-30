Росіяни щодня нещадно обстрілюють прикордонні міста та села Сумської області. Тихо в регіоні практично не буває.

Читайте також Будинки розсипались: росіяни, ймовірно, вдарили "Змієм Гориничем" на Харківщині – жахаючі фото

Окупанти здійснили 4 обстріли за ніч

Російські військові запустили зі території держави-агресорки 2 ракети. Атакували вони Хотинську громаду.

6 разів стріляли з реактивних систем залпового вогню по Сумському районі.

Ще близько 10 прильотів зафіксували на території Білопільської громади. Вогонь відкривали з самохідних артилерійських установок, які стояли на території Росії.

Близько 8 пострілів окупанти здійснили з міномета по Середино-Будській громаді Шосткинського району.

За попередніми даними жертв немає, руйнування уточнюються,

– розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Що відомо про попередні обстріли області

Після обіду 29 травня наші військові зафіксували близько 30 вибухів у районі Бояро-Лежачів. За попередніми даними, окупанти відкривали вогонь з мінометів. На щастя, ніхто не постраждав. Обстрілювали регіон окупанти і в обід, і зранку.

28 травня ворог випустив з літака одразу 6 некерованих ракет по прикордонню Сумщини. Під удар потрапили церква та дитячий садок. Одна місцева мешканка зазнала поранень.

Зверніть увагу! 29 травня українські винищувачі збили дві ворожі цілі над Роменським районом. Ймовірно, це були безпілотники.

Рекомендуємо Важкі бої за Сєвєродонецьк, обстріли Сумщини й Харківщини: карта бойових дій станом на 30 травня

Останні новини про обстріли українських міст

У Миколаєві зранку 30 травня місцеві мешканці почули звуки вибухів. Цю інформацію поширили місцеві телеграм-канали та ЗМІ. Наразі невідомо, що саме трапилося, адже повітряну тривогу в місті не оголошували.

Уночі окупанти знову відкрили вогонь по Криворізькому районі Дніпропетровської області. Вони відкривали вогонь з артилерії по Зеленодольській та Апостолівській громадах. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

28 травня росіяни випустили з Бєлгорода по Мерефі Харківської області 2 ракети. Ними ворог атакував електростанцію із сонячними батареями. Станція повністю вийшла з ладу, на місці події утворилася вирва глибиною 6 метрів та діаметром в 11 метрів.

До теми дивіться відео про те, що росіяни обстріляли Одесу: