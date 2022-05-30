Россияне ежедневно обстреливают пограничные города и села Сумской области. Тихо в регионе практически не бывает.

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Оккупанты совершили 4 обстрела за ночь

Российские военные запустили с территории государства-агрессорки 2 ракеты. Атаковали они Хотинскую общину.

6 раз стреляли из реактивных систем залпового огня по Сумскому району.

Еще около 10 прилетов зафиксировали на территории Белопольского общества. Огонь открывали из самоходных артиллерийских установок, стоявших на территории России.

Около 8 выстрелов кафиры произвели из миномета по Середино-Будской общине Шосткинского района.

По предварительным данным жертв нет, разрушения уточняются,

– рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Что известно о предварительных обстрелах области

После обеда 29 мая наши военные зафиксировали около 30 взрывов в районе Бояро-Лежачев. По предварительным данным, кафиры открывали огонь из минометов. К счастью, никто не пострадал. Обстреливали регион кафиры и в обед, и утром.

28 мая враг выпустил из самолета сразу 6 неуправляемых ракет по приграничной области. Под удар попали церковь и детский сад. Одна местная жительница получила ранения.

Обратите внимание! 29 мая украинские истребители сбили две вражеские цели над Роменским районом. Вероятно, это были беспилотники.

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Последние новости об обстрелах украинских городов

В Николаеве утром 30 мая местные жители услышали звуки взрывов . Эту информацию распространили местные телеграммы и СМИ. Пока неизвестно, что случилось, ведь воздушную тревогу в городе не объявляли.

Ночью кафиры снова открыли огонь по Криворожскому району Днепропетровской области. Они стреляли из артиллерии по Зеленодольскому и Апостоловскому общинам. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

28 мая россияне выпустили из Белгорода по Мерефу Харьковской области 2 ракеты. Ими враг атаковал электростанцию с солнечными батареями. К сожалению, станция полностью вышла из строя, а на месте происшествия образовалась воронка глубиной 6 метров и диаметром 11 метров.

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