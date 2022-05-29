Российские оккупанты активно обстреливают приграничные районы Сумской и Черниговской областей. Кроме того, враг пытается проводить воздушную разведку на территории Украины.

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Наши герои сбили две вражеские цели

Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, над территорией Роменского района нашим истребителям удалось поразить две воздушные цели россиян.

Вероятно, вражеские БПЛА,

– написал он.

Какая сейчас ситуация в Сумской и Черниговской областях

Российские оккупанты продолжают активно обстреливать Сумскую и Черниговскую области, под их огнем оказываются приграничные районы. Только в обед 29 мая раздалось 12 взрывов. В основном рашисты привлекают к атакам артиллерию и минометы, но также наносят удары с авиации.

Недавно американское издание Washington Post сообщило о том что россияне начали снова стягивать свои силы на украинскую границу на участках, граничащих с Сумской и Черниговской областями. В частности, речь идет об увеличении количества боевой техники и живой силы.

Украинские пограничники внимательно следят за ситуацией и готовы реагировать на повторное вторжение российских оккупантов, если они попытаются его реализовать. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что на данный момент потребности для эвакуации мирного населения нет.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Чехия заявила о намерении предоставить Украине военную помощь на сумму 30 миллионов долларов. Министр обороны Чехии Яна Чернохова уже подготовила соответствующее обращение в местный парламент и заявила, что поддержка Украины должна быть постоянной и стабильной.

Российским оккупантам никак не удается восстановить свои силы после безумных потерь, которые они понесли в Украине. Враг собрал много "пушечного мяса" на территориях псевдоформирований "ДНР" и "ЛНР", но даже там мужчины не просто отказываются воевать против Украины, но и готовы организовывать бунты.

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