Российские военные продолжают обстреливать Николаев. По крайней мере, об этом свидетельствуют тот факт, что горожане сообщают о том, что слышат взрывы. Соответствующая информация появилась как в местных телеграмм-каналах, так и в СМИ.
Беспокойной ситуация остается в Николаеве. Утром 30 мая горожане слышали ряд взрывов. Заметим, что в городе не звучит сирена о воздушной тревоге.
Российские военные продолжают обстреливать Николаев. По крайней мере, об этом свидетельствуют тот факт, что горожане сообщают о том, что слышат взрывы. Соответствующая информация появилась как в местных телеграмм-каналах, так и в СМИ.