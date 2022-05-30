Мощный взрыв прогремел около 7:50 утра в самом центре города. По предварительным данным – в районе торгового центра "Квартал". Там виднелись клубы черного дыма.

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У мелитопольцев, проживающих в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого дрожали окна и стены в домах.

После взрыва в Мелитополе огородили центральную площадь – на улицах слышны звуки сирен и видна российская военная техника.

Вероятное покушение на Балицкого

По всей вероятности, это была попытка покушения на гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого. Взрыв произошел недалеко от дома, где он проживает. Следовательно, есть вероятность, что это была работа диверсантов.

Евгений Балицкий – бывший народный депутат от Партии регионов. С 2020 года он был депутатом Запорожского областного совета от пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь". После российского вторжения решил прислуживать оккупантам. Ввиду того, что захватить Запорожье оккупантам не удалось, то свой "административный центр" на захваченных территориях они разместили в Мелитополе.

Напомним Гауляйтер россиян в Запорожской области Евгений Балицкий получил подозрение в госизмене

По данным журналистов, ранения получила Евгения Зайцева – дочь покойного Олега Балицкого, брата Евгения Балицкого

Кроме того, площадь и дом культуры имени Шевченко, где оккупанты обустроили себе штаб, были оцеплены российскими военными. Оккупанты изучают какой-то пакет на тротуаре.

По пока не подтвержденной информации, ранения получили две женщины и молодой человек. Информация предварительная и сейчас уточняется.

Покушения на гауляйтеров в Запорожье

Взрыв в Мелитополе – не первый случай покушения на российских ставленников в оккупированных украинских городах Запорожья. До этого во временно захваченном Энергодаре 22 мая местный гауляйтер Андрей Шевчик пострадал от взрыва в подъезде. При этом он был вместе с двумя охранниками, тоже пострадавшими и попавшими в больницу. Никто из местных жителей больше не пострадал.

После этого оккупанты начали разыскивать того, кто это сделал. Но найти их так и не удалось, несмотря на усиленную работу на блокпостах.

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