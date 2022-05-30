Потужний вибух пролунав близько 7:50 ранку в самому центрі міста. За попередніми даними – в районі торгового центру "Квартал". Там виднілися клуби чорного диму.

Важливо У Миколаєві з самого ранку чутно вибухи

У мелітопольців, які проживають у районі вулиць Героїв України, Петра Дорошенка, Богдана Хмельницького тремтіли вікна та стіни у будинках.

Місцеві ЗМІ відзначають, що вибух пролунав в районі, де проживає Євген Балицький – гауляйтер Запорізької області. Відтак є ймовірність, що це була робота диверсантів.