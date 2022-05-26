Гауляйтер Балицький – колаборант та зрадник

Як розповів речник СБУ Артем Дехтяренко, Євген Балицький – колишній народний депутат-регіонал. З 2020 року він був депутатом Запорізької обласної ради від проросійської "Опозиційної платформи – За життя", а повномасштабне вторгнення Росії на територію України сприйняв як можливість нарешті реалізуватися у політиці.

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Він не просто перейшов на бік ворога, а й заручився його підтримкою щодо силового захоплення влади в регіоні,

– зауважили в СБУ.

З допомогою та сприянням загарбників, Балицький примусив працівників місцевого самоврядування та комунальних підприємств визнати себе керівником "військово-цивільної адміністрації Запорізької області".

Колаборант не просто критикував українську владу та з нетерпінням чекав, коли на Запоріжжі нарешті запанує "русский мир". Він цинічно готував урочисті заходи до "Дня перемоги", а також видав так зване розпорядження "Про тимчасову організацію громадського порядку". У ньому мешканців зобов'язували сформувати "громадські загони", які мали б виявляти випадки антиросійської діяльності.

Цього було більше ніж достатньо, аби оголосити гауляйтеру про підозру в державній зраді за 111-ю статтею Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Речник СБУ Артем Дехтярянко про Балицького: дивіться відео

Останні новини про гауляйтерів Росії в Україні

Журналісти-розслідувачі Bihus.info опублікували фото гауляйтера Херсона Олександра Кобця. Досі його окупанти приховували, як виглядає "призначений" ними "мер".

Російські загарбники розшукують тих, то підірвав двері під'їзду гауляйтера тимчасово окупованого Енергодара Андрія Шевчика 22 травня. Внаслідок вибуху колаборанта відкинуло на 5 метрів та прибило залізними дверима. Він перебуває у реанімації у важкому стані.

22 травня в Україні заарештували Олександра Харченка – першого "мера"-колаборанта, який недовго "керував" селищем Димер на Київщині. Його судитимуть за звинуваченням у держзраді, тож можуть позбавити волі на строк від 12 до 15 років.

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