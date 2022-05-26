Гауляйтер Балицький – колаборант та зрадник
Як розповів речник СБУ Артем Дехтяренко, Євген Балицький – колишній народний депутат-регіонал. З 2020 року він був депутатом Запорізької обласної ради від проросійської "Опозиційної платформи – За життя", а повномасштабне вторгнення Росії на територію України сприйняв як можливість нарешті реалізуватися у політиці.
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Він не просто перейшов на бік ворога, а й заручився його підтримкою щодо силового захоплення влади в регіоні,
– зауважили в СБУ.
З допомогою та сприянням загарбників, Балицький примусив працівників місцевого самоврядування та комунальних підприємств визнати себе керівником "військово-цивільної адміністрації Запорізької області".
Колаборант не просто критикував українську владу та з нетерпінням чекав, коли на Запоріжжі нарешті запанує "русский мир". Він цинічно готував урочисті заходи до "Дня перемоги", а також видав так зване розпорядження "Про тимчасову організацію громадського порядку". У ньому мешканців зобов'язували сформувати "громадські загони", які мали б виявляти випадки антиросійської діяльності.
Цього було більше ніж достатньо, аби оголосити гауляйтеру про підозру в державній зраді за 111-ю статтею Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Речник СБУ Артем Дехтярянко про Балицького: дивіться відео
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