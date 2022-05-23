У росіян навіть були приблизні прикмети підозрюваних, однак контроль на блокпостах залишається посиленим. Тому, ймовірно, протягом дня так нікого й не знайшли.

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Кого саме розшукують окупанти

У звіті Запорізької ОВА за день розповіли, що окупанти проводили обшуки. Вони вдиралися до всіх квартир будинку, де пролунав вибух.

Шукали червону Audi та двох молодиків, а також посилили огляд на блокпостах,

– вказали в повідомленні.

Окрім цього, стало відомо, що вмісті ввели заборону на тонування вікон автомобілів. Усі власники транспорту повинні зняти тонувальні плівки до 24 травня. Якщо хтось цього не зробить, поки погрожують лише штрафами.

Що відомо про цей вибух

Самопроголошений голова "народної адміністрації" Андрій Шевчик керував окупований містом і знав про можливі небезпеки. Тому він їздив із двома охоронцями.

Проте вони не захистили від вибухівки, яка була закладена в під’їзді будинку, де проживає матір колаборанта. Чоловік приходив туди кожного ранку, але 22 травня вибух зробив цей візит "особливим".

Унаслідок вибуху Шевчика відкинуло на 5 метрів, а після цього ще й прибило залізними дверима. Зараз він перебуває у важкому стані в реанімації. Також госпіталізували туди й двох охоронців.

На фото, які оприлюднили в мережі, було видно зірвану поштову скриньку біля входу в багатоквартирний дім, а також двері, якими закріпився успіх спроби замаху.

Могли постаратися не лише партизани

Оскільки ніхто з жителів дому не постраждав, чекали справді на цього колаборанта. Проте є дві версії того, чому це сталося. Припускають, що це могли бути місцеві партизани, які борються проти окупаційної влади.

Проте також місцеві ЗМІ припустили, що це саме росіяни вирішили "прибрати" свого посіпаку. Причиною цьому нібито могло бути провалене завдання. Гауляйтер обіцяв провести перепис населення, проте не зміг, оскільки зіткнувся з опором жителів міста. Проте ця версія вже досить сумнівна, якщо враховувати, що окупанти шукають підривників.

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