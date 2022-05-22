Вибух прогримів у будинку, в якому живе матір колаборанта. Він щоранку приходив до цього будинку, однак сьогоднішній візит "став особливим". Інформацію про це підтвердив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

Зауважте В Україні заарештували першого мера-колаборанта: він допомагав окупантам на Київщині

Гауляйтер був не сам

Колаборант та зрадник Андрій Шевчик, якого російські окупанти призначили так званим "головою військової адміністрації" був з двома охоронцями. Обоє в реанімації.

Дмитро Орлов наголосив, що ніхто з мешканців під'їзду не постраждав, з чого можна зробити висновок, що зрадника чекали там і "вдарили прямо в ціль".

Всі обставини події з'ясовуються, але маємо точне підтвердження що під час вибуху отримали поранення самопроголошений голова «народної адміністрації» шевчик і його охоронці. Вони госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеня важкості. Під час вибуху ніхто з мешканців під’їзду не постраждав. З цього можна зробити очевидний висновок що чекали саме на колаборанта і ударили точно та прицільно,

– наголосив Орлов.

Місцеві ЗМІ припускають, що це окупанти вирішили прибрати колаборанта, бо той не впорався "зі своїми обов'язками" – йому доручили провести перепис населення у місті для проведення референдуму, але через опір місцевого населення, йому не вдається цього зробити.

Відкинуло і прибило дверима

Унаслідок вибуху гауляйтера Шевчика відкрило на 5 метрів, а на додачу ще й прибило залізними дверима. Окупанти, які були біля під'їзду, настільки сильно злякалися, що почали хаотично стріляти у різні сторони.

Андрій Шевчик зараз у важкому стані в реанімації. Місцеві активісти уже думають, хто зі зрадників буде наступним.

Вибух в під'їзді в Енергодарі / Фото телеграм-каналу "Енергодар сьогодні"