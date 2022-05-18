Російський віцепрем'єр приїхав в окупований Мелітополь

Відповідну заяву зробив віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін, який приїхав до тимчасово окупованого Мелітополя. Він цинічно сказав, що Росія готова продавати Україні електроенергію із Запорізької АЕС, яку росіяни захопили.

До речі Із ЗАЕС звільнили 3 працівників за участь у влаштованій окупантами акції "Безсмертний полк"

Енергоелектрика – це такий товар, який неможливо покласти на склад. Тому якщо енергосистема України буде готова приймати і оплачувати гроші, значить працюватимемо, не буде приймати – (АЕС – 24 канал) працюватиме на Росію,

– сказав Хуснуллін.

Російський віцепрем'єр також заявив, що Росія не "турбуватиметься щодо того, куди продати електроенергію".

Росія хоче ввести рубль на окупованих територіях Запоріжжя

Під час поїздки у Запорізьку область Хуснуллін сказав, що "перспектива регіону – працювати у нашій дружній російській сім'ї".

Також він повідомив про плани окупаційної влади запустити рубль на Запоріжжі. За його словами, на окупованих територіях Запоріжжя людям почнуть платити зарплати та пенсії у рублях вже у травні.

Росія захопила ЗАЕС

Дізнайтесь більше – росіяни заборонили керівникам ЗАЕС виїжджати з Енергодару: дивіться відео