Звільнення працівників ЗАЕС

У відомстві зазначили, що більше не будуть співпрацювати з цими людьми, вони можуть ощасливити своєю присутністю будь-яку іншу установу чи організацію. Накази про звільнення вже підписав керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

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Також в Енергоатомі назвали їхні імена та посади:

Кісельова Галина – працювала лікарем профілакторію Запорізької АЕС,

Юрій Власов – працівник того ж профілакторію

Влад Лаврик – начальник відділу комерційного обліку.

В Компанії з нескінченною повагою вшановують пам’ять всіх і кожного, хто героїчно здобував перемогу над нацизмом під час Другої світової війни. Навряд чи є в Україні родина, не «обпечена» тією війною. Та передусім через повагу до наших предків і пам’яті про них Енергоатом вважає неприпустимим будь-які спільні заходи із тими, хто сьогодні вбиває українців,

– зазначили у відомстві.

Ситуація в Енергодарі

Напередодні 9 травня в Енергодарі російські загарбники відбирали у місцевих мешканців документи та обіцяли повернути їх на День Перемоги, щоб створити штучні черги та видати за парад та прокрутити на російських телеканалах.

3 травня, окупанти не випустили з Енергодару головного інженера Запорізької АЕС Юрія Чернічука. Той мав брати участь у засіданні Ради головних інженерів ДП "НАЕК "Енергоатом", яке вирішили організувати 4 травня в Запоріжжі.

Наприкінці квітня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що спеціалісти з Росатому намагаються втекти з ЗАЕС, бо не розуміють, що робити.

29 квітня мера тимчасово окупованого Енергодара забрали до Запоріжжя, щоб забезпечити краще та безперебійне функціонування систем забезпечення,

27 квітня російські пропагандисти поширили фейк, що українські безпілотники атакували Енергодар. Енергоатом повідомляє, що є ймовірність того, що таким чином ворог намагається приховати власну невдалу спробу атакувати з повітря об'єкти на Запорізькій АЕС.

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