Про це сказав голова Запорізької ОВА Олександр Старух та сам мер Енергодара Дмитро Орлов.

Читайте також Пропагандисти поширили фейк щодо атаки Енергодару українськими безпілотниками

Зараз світ електронний, тож можна керувати з будь-якої точки. Ми вважаємо, що у Запоріжжі буде спокійніше керувати Енергодаром і приймати ті управлінські рішення, які необхідні кожному енергодарцю,

– додав Старух.

Він також сказав, що вже спостерігається ситуація, коли російські окупанти витискають владу міста та дезорганізувати, примушуючи українську владу на місцях зупиняти функціонування комунальних установ життєзабезпечення міста.

Ситуація в Енергодарі напружена

Орлов же розповів, що ситуація в місті напружена, адже Енергодар уже два місяці перебуває під тимчасовою окупацією російськими військовими, які здійснюють тиск на владу, на керівників підприємств комунальної сфери, освіти та директорів шкіл.

Тож задля безпечного керування і управляння процесами міста, Орлов свої обов’язки буде здійснювати із Запоріжжя, зокрема буде займатись доставкою гуманітарних вантажів, ліків та евакуацією мирного населення.

Фільтраційні заходи в Енергодарі та пропагандистські листівки

Нагадаємо, що раніше Генштаб повідомляв, що росіяни проводять перевірку населення в Енергодарі Запорізької області. На меті у ворога знайти державних службовців, представників ЗСУ, СБУ, поліції. До цього процесу залученні співробітники федеральної служби безпеки Росії.

Також російські загарбники поширюють в Енергодарі листівки, які покликані зламати спротив місцевого населення та створити відчуття неминучості того, що російська влада прийшла назавжди.

Також важливо, що поруч з містом розташована найбільша в Європі АЕС, але попри це ворог готовий завдавати штурмових ударів по місту з повітря. Запорізька АЕС контролюється російськими загарбниками. Водночас там українські працівники продовжують обслуговувати всі енергоблоки станції.

Вас може зацікавити – вечірнє звернення Зеленського за 28 квітня: відео