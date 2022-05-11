Увольнение работников ЗАЭС
В ведомстве отметили, что больше не будут сотрудничать с этими людьми, они могут осчастливить своим присутствием любое другое учреждение или организацию. Приказы об увольнении уже подписал руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.
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Также в Энергоатоме назвали их имена и должности:
- Киселева Галина – работала врачом профилактория Запорожской АЭС,
- Юрий Власов – работник того же профилактория,
- Влад Лаврик – начальник отдела коммерческого учета.
В компании с бесконечным уважением чтят память всех и каждого, кто героически боролся за победу над нацизмом во время Второй мировой войны. Вряд ли есть в Украине семья, не "обожженная" той войной. Но прежде всего из-за уважения к нашим предкам и памяти о них "Энергоатом" считает недопустимым любые совместные мероприятия с теми, кто сегодня убивает украинцев,
– отметили в ведомстве.
Ситуация в Энергодаре
- Накануне 9 мая в Энергодаре российские захватчики отбирали у местных жителей документы и обещали вернуть их на День Победы, чтобы создать искусственные очереди и выдать за парад и прокрутить на российских телеканалах.
- 3 мая оккупанты не выпустили из Энергодара главного инженера Запорожской АЭС Юрия Черничука. Тот должен был участвовать в заседании Совета главных инженеров ГП "НАЭК "Энергоатом", которое решили организовать 4 мая в Запорожье.
- В конце апреля Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что специалисты из Росатома пытаются сбежать с ЗАЭС, потому что не понимают, что делать.
- 29 апреля мэра временно оккупированного Энергодара забрали в Запорожье, чтобы обеспечить лучшее и бесперебойное функционирование систем обеспечения.
- 27 апреля российские пропагандисты распространили фейк, что украинские беспилотники атаковали Энергодар. "Энергоатом" сообщает, что есть вероятность того, что таким образом враг пытается скрыть свою неудачную попытку атаковать с воздуха объекты на Запорожской АЭС.
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