На його думку, перший експорт з України піде найближчим часом. Проте це не буде великий об’єм, а тільки одна з ліній, яка буде для цього використана.

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Герман Галущенко зазначив, що зараз перетин технічно дозволяє експортувати 2 ГВт, але в принципі є план збільшити до 4,5-5 і навіть 6 ГВт.

В умовах захоплення Запорізької АЕС

"Ми прораховували всі варіанти. Включаючи сценарій, якщо ЗАЕС "сяде на нуль". По-перше, ми навіть не розглядаємо сценарій, що росіяни залишаться на "запоріжці", але з точки зору енергосистеми ми забезпечуємо стабільність в мережах коштом технічних перетоків", – повідомив Герман Галущенко.

Він додав, що, звичайно, знищення інфраструктури впливає на стабільність енергосистеми, але говорити про те, що це умовно, тому що під окупацією Запорізька станція – абсолютно ні.

Галущенко пояснив, якщо будуть умови, що конфлікт консервується, тоді будемо все збалансовувати. "Ми маємо резервні потужності. Як опція – зможемо скористатися перетоками або покупкою електроенергії з Європи", – додав Голова Міненергетики.

До теми – Старух про ситуацію на Запорізькій АЕС: