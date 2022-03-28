По его мнению, первый экспорт из Украины пойдет в ближайшее время. Однако это не будет большой объем, а только одна из линий, которая будет использована для этого.

Важно Нефтебаза на Волыни серьезно пострадала, ее до сих пор гасят, – Полищук

Герман Галущенко отметил, что сейчас пересечение технически позволяет экспортировать 2 ГВт, но в принципе есть план увеличить до 4,5-5 и даже 6 ГВт.

В условиях захвата Запорожской АЭС

"Мы просчитывали все варианты. Включая сценарий, если ЗАЭС "сядет на ноль". Во-первых, мы даже не рассматриваем сценарий, что россияне останутся на "запорожке", но с точки зрения энергосистемы мы обеспечиваем стабильность в сетях за счет технических перетоков", – сообщил Герман Галущенко.

Он добавил, что, конечно, уничтожение инфраструктуры влияет на стабильность энергосистемы, но говорить о том, что это условно, потому что под оккупацией Запорожская станция – совершенно нет.

Галущенко объяснил, если будут условия, что конфликт консервируется, тогда все будем балансировать. "У нас есть резервные мощности. Как опция – сможем воспользоваться перетоками или покупкой электроэнергии из Европы", – добавил Глава Минэнергетики.

К теме – Старух о ситуации на Запорожской АЭС: