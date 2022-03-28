Спасатели работали на месте происшествия всю ночь. Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук.

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Нефтебаза довольно серьезно пострадала. Спасибо работникам ГСЧС за этот тяжелый и титанический труд,

– подчеркнул Полищук.

Он добавил, что в результате обстрела никто не пострадал. Мэр также в очередной раз призвал местных жителей не публиковать информацию о последствиях обстрела.

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