Российский вице-премьер приехал в оккупированный Мелитополь

Соответствующее заявление сделал вице-премьер России Марат Хуснуллин, приехавший во временно оккупированный Мелитополь. Он цинично сказал, что Россия готова продавать Украине электроэнергию из Запорожской АЭС, которую захватили россияне.

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Энергоэлектричество – это такой товар, который невозможно положить на склад. Поэтому если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать деньги, значит, будем работать, не будет принимать – (АЭС – 24 канал) будет работать на Россию,

– сказал Хуснуллин.

Российский вице-премьер также заявил, что Россия не будет "беспокоиться по поводу того, куда продать электроэнергию".

Россия хочет ввести рубль на оккупированных территориях Запорожской области

В ходе поездки в Запорожскую область Хуснуллин сказал, что "перспектива региона – работать в нашей дружественной российской семье".

Также он сообщил о планах оккупационных властей запустить рубль в Запорожской области. По его словам, на оккупированных территориях Запорожской области людям начнут платить зарплаты и пенсии в рублях уже в мае.

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