В частности, какой она будет на востоке, севере, юге и как будут освобождаться эти территории. Это подчеркнул исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Внимание Работникам Запорожской АЭС, героически противостоящим оккупантам, выплатят надбавку

По его словам, все зависит от Вооруженных Сил Украины, очень хорошо воюющих с оккупантами.

И мы, и энергодарцы рассчитываем, что в течение месяца вопрос с ЗАЭС решится,

– сказал Котин.

Прибавка работникам АЭС

А чтобы поддержать персонал станции, который мужественно выполняет свою работу и одновременно противостоит оккупантам, ввели дополнительные 20% надбавки к зарплате "всему персоналу, имеющему проукраинскую позицию".

"Начисляем ее со дня захвата станции – 4 марта – и выплатим в день ее увольнения", – рассказал Котин.