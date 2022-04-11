Запорожская АЭС работает даже в оккупации. Это возможно благодаря невероятно героическим работникам, которые, несмотря на опасность, выполняют свою работу и отказываются повиноваться российским оккупантам.

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Прибавка к зарплате

"Энергоатом" выплатит работникам ЗАЭС надбавку в размере 20% от заработной платы. Она будет насчитываться с 4 марта – именно в этот день оккупанты захватили Энергодар.

Разовые выплаты состоятся в тот же день, когда удастся освободить станцию ​​от оккупантов. Работники ЗАЭС героически выполняют свою работу и сумели предотвратить страшную катастрофу, последствия которой на себе ощутил бы весь мир.

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