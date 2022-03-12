Об этом сообщил руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. Он отметил, что оккупанты свои фамилии не называют.
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"Они фамилии свои не называют – говорят только, что они являются представителями так называемой "военно-гражданской администрации", – отметил Котин.
Как объяснили действия оккупанты
Российские захватчики сказали персоналу, что сейчас это станция "Росатома", и больше она Украине якобы не принадлежит.
Мол, зашли сюда надолго и это сейчас территория орды, поэтому атомная станция должна работать в соответствии с указами "Росатома",
– добавил Котин.
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