Про це повідомив керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. Він зазначив, що окупанти свої прізвища не називають.

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"Вони прізвища свої не називають – кажуть лише, що вони є представниками так званої "військово-цивільної адміністрації", – зазначив Котін.

Як пояснили дії окупанти

Російські загарбники сказали персоналу, що зараз це станція "Росатому", і більше вона Україні нібито не належить.

Мовляв, зайшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція має працювати відповідно до указів "Росатому",

– додав Котін.

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