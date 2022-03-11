Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба під час всеукраїнського телемарафону ввечері 11 березня.
Дивіться повне відео з виступом Кулеби на українському ТБ
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Не повинно бути жодної легітимізації російських окупантів на ядерних об’єктах України.
Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба під час всеукраїнського телемарафону ввечері 11 березня.
Дивіться повне відео з виступом Кулеби на українському ТБ
Новину доповнюємо
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