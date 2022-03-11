Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время всеукраинского телемарафона вечером 11 марта.
Смотрите полное видео с выступлением Кулебы на украинском ТВ
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Не должно быть никакой легитимизации российских оккупантов на ядерных объектах Украины.
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время всеукраинского телемарафона вечером 11 марта.
Смотрите полное видео с выступлением Кулебы на украинском ТВ
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