В Центре противодействия дезинформации, работающем при Совете по нацбезопасности и обороне, продолжают публиковать план оккупантов по установлению контроля над Украиной.

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Россия хочет установить контроль над украинской энергетикой

Сообщество InformNapalm перехватило непутевый план россиян по энергетической отрасли. Он предполагает следующее:

установление контроля над АЭС, возвращение их к работе на российских тепловыделяющих элементах,

национализация электросетей и стратегических объектов электрогенерации – ГЭС и крупных ТЭС,

установление контроля за украинской газотранспортной системой.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что из этого можно заключить, что враг стремится взять под контроль ключевые элементы украинской энергетической отрасли и полностью "замкнуть" их на Россию.

В то же время, контроль над ГТС Украины мог бы предоставить государству-агрессору дополнительные рычаги в агрессивной политике "давления" на страны Европы.

Жителям европейских стран следует поразмышлять над тем, какое будущее Кремль стремится реализовать не только для украинцев, но и для всего населения Европы.

– предостерегли в центре.

Там также добавили: понимая планы Путина, словосочетание "энергетическая безопасность" приобретает совсем другое содержание.

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