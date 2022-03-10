Міністр закордонних справ каже, що в розмові наполіг на тому, аби Росія негайно вивела свої війська із Запорізької та Чорнобильської АЕС. Про це він повідомив 10 березня.

До теми Найкраще, що може зараз зробити Росія – вивести війська з ЧАЕС і ЗАЕС, – Кулеба

Якщо Росія не виведе війська з території АЕС, то може статися катастрофа в усій Європі.

"Зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ в Анталії для обговорення шляхів забезпечення безпеки ядерних об'єктів в Україні в умовах вторгнення Росії. Я наполягаю: Росія має негайно вивести сили з Чорнобильської та Запорізької АЕС, щоб запобігти катастрофі в Європі", – пише Кулеба.

Що відомо про захоплення АЕС

Чорнобильську АЕС окупанти захопили ще 24 лютого. Там вони незаконно утримують людей вже 15 днів. 9 березня стало відомо, що лінії електропередач на електростанції пошкоджені. Це є загрозою для довкілля, адже ядерні відходи за таких умов не зберігаються всередині АЕС.

Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС 4 березня, в результаті чого там виникла пожежа. Голова "Еренгоатому" Котін зазначив, що люди там працюють "під дулами автоматів". Усі питання, навіть технічні, вони повинні погоджувати з військовим командиром-окупантом.

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