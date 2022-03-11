Про це сьогодні повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.

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Реальна ситуація на майданчику наразі не відома

Починаючи з 11:22 09 березня 2022 року, "Чорнобильська АЕС" відключена від електропостачання. Відповідно, відсутній будь-який зв'язок із персоналом, що безпосередньо знаходиться на майданчику.

Регулюючий контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки на майданчику та на території зони відчуження, а також контроль ядерних матеріалів на підприємстві неможливий,

– йдеться у зверненні.

Крім того, робота Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження досі не відновлена.



За інформацією керівництва ДСП "Чорнобильська АЕС", що наразі знаходиться у місті Славутич, майданчик АЕС вдалось забезпечити додатковим запасом дизельного палива для дизельних електростанцій, що забезпечують аварійне електроживлення сховищ відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1 та СВЯП-2), а також Нового безпечного конфайменту над об’єктом "Укриття".

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