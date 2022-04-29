По мнению Владимира Зеленского, оккупанты тогда не понимали, что делали. И не понимают до сих пор.

Важно Теперь люди хотят их убить, – Зеленский об изменении отношения украинцев к переговорам с россиянами

Он добавил, что там было около 120 единиц техники, которая окружила станцию и убила несколько человек. Кроме того, российские войска стреляли по ядерным блокам.

"Сначала МАГАТЭ сказал, что никаких попаданий не было – это неправда. Мы нашли – попали по ядерному блоку. Однако там достаточно мощная защита", – сообщил Зеленский.

Работники Росатома

По словам президента Украины, до сих пор есть большая угроза. Сегодня в Энергодаре часть атомной электростанции оккупирована российскими военными. Технические специалисты там – наши, но есть те, которых оккупанты привезли из Росатома.

Росатом это скрывает, но мы знаем, что российские специалисты постоянно хотят оттуда уехать, потому что они не разбираются в некоторых вещах,

– рассказал Владимир Зеленский.

"Там многие технические вещи переведены на компьютеры. А эти "росатомские специалисты" видели эту атомную электростанцию много лет назад. Теперь они попали во внутренние процессы и не знают, что делать", — добавил Зеленский.

Он отметил, что российские специалисты придумывают разные причины, чтобы уехать обратно в Россию.

Передача станции

Владимир Зеленский рассказал, что Украине предлагали передать нашу атомную электростанцию под руководство России. К сожалению, это делали и некоторые международные партнеры.

Мы отказались. Если там наши специалисты, мы несем ответственность. Если там специалисты России – мы не сможем нести ответственность за такой ядерный объект,

– сообщил президент Украины.

По его словам, сегодня технически мы ситуацию контролируем, но это только более-менее. Там ведь ходят российские боевики с оружием.

"Мы ждем разблокировки. Мы официально сказали МАГАТЭ, что они должны это сделать. Приезжал Рафаэль Гросси, который сказал, что хочет это сделать. Однако я пока не вижу, что у них есть такие возможности – разблокировать нашу атомную электростанцию", – подытожил. Владимир Зеленский.

Важно об АЭС в Энергодаре

Стало известно имя оккупанта, руководившего силовым захватом Запорожской АЭС. Им оказался генерал-майор Домбровский Алексей Юрьевич.

Оккупантами в Энергодаре руководит генерал-майор Валерий Васильев.

Может быть интересно – ВСУ сбили один из самых дорогих истребителей России Су-34