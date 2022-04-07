Кто обстреливал ЗАЭС

В ведомстве отметили, что такая операция была опасной для половины мира и является актом ядерного терроризма. В Энергоатоме напомнили, что именно этот военный давал приказы обстреливать атомную станцию ​​и жилые кварталы Энергодара.

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И именно он несет персональную ответственность за разрушения в городе и повреждение объектов ЗАЭС, тяжелую технику на ее территории и утилизацию снарядов на станции,

– отметили в ведомстве.

Добавили, что ядерной катастрофы не произошло после обстрелов, потому что по меньшей мере 50 снарядов, часть из которых попала в энергоблоки станции и другие здания на ее территории, не разорвались.

В Энергоатоме призвали наказать ответственных за эти преступления, чтобы каждый российский террорист сидел на скамье международного суда и получил справедливый приговор.

"Именно на замену Домбровскому две недели назад в Энергодар прибыл начальник войск радиационной, химической и биологической защиты с РФ – генерал-майор Валерий Васильев", – отметили в ведомстве.