Російські військові продовжують обстрілювати Миколаїв. Принаймні про це свідчать той факт, що містяни повідомляють про те, що чують вибухи. Відповідна інформація з'явилася як у місцевих телеграм-каналах, так і ЗМІ.

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Вибухи лунали, хоча повітряної тривоги не було

Як зазначають кореспонденти "Суспільного", вибухи у місті пролунали близько 07:30. На цей момент у Миколаєві не лунають сигнали про повітряну тривогу.

Зауважимо, що ця ніч для містян була вкрай неспокійною. В області сирену увімкнули о 23:41. А відбій повітряної тривоги оголосили аж о 06:15.

Що ж стосується самих вибухів, то їх очільники міста ще не прокоментували. Щойно буде відома бодай якась додаткова інформація, ми неодмінно вас повідомимо.

Окупанти атакували також Одеську область

Мешканці Одеси близько 05:15 повідомили про те, що в місті лунають вибухи. Їх чули якраз під час повітряної тривоги. Але тоді достеменно не було зрозуміло, чи це "прильоти", чи це робота ППО.

Пізніше глава ОВА Сергій Братчук поділився докладною інформацією. Він навів дані, отримані від оперативного командування "Південь". Як з'ясувалося, російські загарбники вночі та на світанку вкотре атакували неробочий міст через Дністровський лиман. Загалом ударів було два, причому одну ракету знищили сили ППО.

До теми У центрі Мелітополя прогримів потужний вибух, – ЗМІ

Що ж стосується Миколаєва, то його російські військові атакують ледь не щодня. На жаль, внаслідок ворожих ударів є жертви та постраждалі. Не обходиться також і без руйнувань.

Як розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, 28 травня зранку окупанти розстріляли житлові будинки в місті. Тоді він зазначив, що від рук російських військових постраждали цивільні. Згодом стало відомо про смерть співробітниці комунального підприємства. Поранень зазнали ще семеро людей. Причому двоє з них у важкому стані.

Наступного дня атаки по житлових кварталах міста продовжилися. В Офісі Президента зазначили, що від рук ворога тоді загинула одна людина та ще щонайменше шестеро зазнали поранень. Невдовзі з'явилася інформація про загиблого. Як виявилося, в момент ворожого удару він саме йшов по воду. І, на жаль, поруч із ним упав боєприпас, випущений російськими військовими.

Ми ж не втомлюємося нагадувати про те, що загроза ракетних ударів по Україні все ще дуже висока. Тож не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Якщо пролунає сирена – відправляйтеся негайно до укриття та перебувайте там доти, поки не буде відбою. Це може врятувати вам життя!

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 30 травня: дивіться відео