Загарбники вдарили по неробочому мосту через Дністровський лиман вночі й на світанку 30 травня. Про це повідомив речник Одеської ОВА, посилаючись на дані від оперативного командування "Південь".
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Росіяни влучили в ту саму колію, що раніше розбили.
Вночі й на світанку по Одещині ворог знов наніс 2 ракетних удари. Відчайдушно продовжуючи руйнувати непрацюючий міст через Дністровський лиман, рашисти влучили в ту саму розбиту раніше колію.
Ще одна ракета не влучила в ціль – її збили сили ППО. Кілька приватних будинків пошкоджено ударною хвилею. На щастя, постраждалих серед населення нема.
Останні новини про події на Одещині
- На Півдні протягом ночі 30 травня були тривалі повітряні тривоги. Згодом повідомили, що в Одесі чути вибухи. Місцевих закликали не покидати укриття.
- 28 травня в місцевій ОВА наголосили не панікувати через обстріли. Їх протягом доби могли чути в будь-який час. Сергій Братчук повідомив, що це Збройні Сили України відпрацьовують спецзавдання.
- Російська пропаганда продовжує активно воювати на інформаційному фронті. Кремлівські брехуни заявили, що так звані "бойовики-нацисти" облаштувались на Одещині у найбільш чутливих місцях. Мовиться про школи та лікарні. Речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров закликав людей бути уважними та обережними. Адже російська пропаганда – це загальновідома практика у всьому світі.
- 25 травня оперативне командування "Південь" заявило, що ситуація на Одещині стабільна та контрольована. Проте 8 російських суден продовжують тероризувати регіон у Чорному морі, серед них – 6 великих десантних та 2 ракетних кораблі. Крім того, в Одеській області тривають контрдиверсійні заходи. Вдалося викрити чоловіка, який проводив активну проросійську агітацію у соцмережах, дискредитував ЗСУ та підтримував російську агресію.
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