Так, зараз російська пропаганда заявила нібито про те, що "бойовики-нацисти" облаштувались на Одещині у найбільш чутливих місцях. Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Увага Запрошують працювати за пайки: окупанти на Ізюмщині поширюють пропагандистську газету

Зокрема, кажуть, буцім вони перебувають у школах та лікарнях. Однак давно відомо, що після таких заяв варто бути вкрай обачними – ворог так сам себе намагається виправдати.

Загальновідома практика рашистів на прикладі того самого Маріуполя – виправдати себе заздалегідь, коли вражають саме такі соціально важливі і абсолютно не військові об'єкти,

– наголосив Назаров.

Він закликав населення бути уважними та пильними до змін обстановки. Однак головне – не піддавайтеся паніці та провокаціям, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги та власною безпекою – узбережжя та прибережні води наразі вибухонебезпечні.

Увага! Не допомагайте ворогу, розголошуючи заходи, які проводять наші сили оборони, переміщення та знаходження їхньої техніки чи підрозділів.

Нагадаємо, що це не перший такий вкид росіян за останній тиждень. Раніше вони поширювали фейки про облаштування тих же "бойовиків-нацистів" на Одещині у найнеймовірніших місцях – від кіностудії до катакомб. Також ворог розганяв тему так званої загрози мирним мешканцям регіону від військових заходів.

Останні заяви пропагандистів Росії: коротко

На тимчасово окупованій Ізюмщині, що на Харківщині, російські загарбники випустили пропагандистську газету. У ній пафосно пишуть про Росію та водночас запрошують місцевих працювати за їжу.

Окупанти твердо вірять в те, що їм вдасться промити мізки для вільних українців так, як їм це вдалося зробити з власним недолугим та недалеким народом. Оскільки газет у Маріуполі немає, а для ввімкнення телевізора треба електрика, якої в місті теж майже немає, рашисти вирішили поширювати свою брехню про "покращення життя" через пересувні телевізори. Для цього залучили техніку російського МНС.

У Маріуполі також попередили про можливі провокації з боку росіян в Авдіївці. Окупанти можуть обстріляти житлові квартали. Натомість потім хочуть звинуватити у цьому українських військових.

До слова – у Маріуполі рашисти возять містом "зомбіТБ" і показують пропаганду: дивіться відео