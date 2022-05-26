Так, зараз російська пропаганда заявила нібито про те, що "бойовики-нацисти" облаштувались на Одещині у найбільш чутливих місцях. Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
Увага Запрошують працювати за пайки: окупанти на Ізюмщині поширюють пропагандистську газету
Зокрема, кажуть, буцім вони перебувають у школах та лікарнях. Однак давно відомо, що після таких заяв варто бути вкрай обачними – ворог так сам себе намагається виправдати.
Загальновідома практика рашистів на прикладі того самого Маріуполя – виправдати себе заздалегідь, коли вражають саме такі соціально важливі і абсолютно не військові об'єкти,
– наголосив Назаров.
Він закликав населення бути уважними та пильними до змін обстановки. Однак головне – не піддавайтеся паніці та провокаціям, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги та власною безпекою – узбережжя та прибережні води наразі вибухонебезпечні.
Нагадаємо, що це не перший такий вкид росіян за останній тиждень. Раніше вони поширювали фейки про облаштування тих же "бойовиків-нацистів" на Одещині у найнеймовірніших місцях – від кіностудії до катакомб. Також ворог розганяв тему так званої загрози мирним мешканцям регіону від військових заходів.
Останні заяви пропагандистів Росії: коротко
- На тимчасово окупованій Ізюмщині, що на Харківщині, російські загарбники випустили пропагандистську газету. У ній пафосно пишуть про Росію та водночас запрошують місцевих працювати за їжу.
- Окупанти твердо вірять в те, що їм вдасться промити мізки для вільних українців так, як їм це вдалося зробити з власним недолугим та недалеким народом. Оскільки газет у Маріуполі немає, а для ввімкнення телевізора треба електрика, якої в місті теж майже немає, рашисти вирішили поширювати свою брехню про "покращення життя" через пересувні телевізори. Для цього залучили техніку російського МНС.
- У Маріуполі також попередили про можливі провокації з боку росіян в Авдіївці. Окупанти можуть обстріляти житлові квартали. Натомість потім хочуть звинуватити у цьому українських військових.
До слова – у Маріуполі рашисти возять містом "зомбіТБ" і показують пропаганду: дивіться відео